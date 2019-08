Donna trovata morta in casa a Lamezia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 29 LUG - Il cadavere di una donna di 37 anni è stato trovato in un'abitazione di via del Progresso, a Lamezia Terme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia lametina avvertiti dal compagno della donna che ha trovato il corpo.

Sul corpo, secondo quanto si è appreso, non vi sarebbero segni di violenza. La donna, una quindicina di giorni fa, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico ma al momento non ci sono elementi per mettere in relazione l'operazione con il decesso. Sarà l'autopsia, che sarà effettuata, probabilmente già domani, a stabilire le cause della morte.