Soccorsa tartaruga Emys Orbicularis

(ANSA) - CROTONE, 25 LUG - Gli agenti delle Volanti della Questura di Crotone hanno trovato stamani, per le vie della città, un esemplare di testuggine "Emys Orbicularis", unica specie acquatica autoctona in Italia, e unico rappresentante della famiglia Emydidae in Europa.

I poliziotti hanno consegnato la tartaruga al personale del Wwf di Crotone, che ha riferito trattarsi di un esemplare maschio di medie dimensioni, apparentemente in buono stato di salute. Le sue condizioni verranno accertate dal medico veterinario, che valuterà se liberarla nel suo habitat naturale in base alla conferma delle buone condizioni.