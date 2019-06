Carabiniere sventa rapina a gioielleria

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 18 GIU - Carabiniere libero dal servizio sventa una rapina. Il fatto è avvenuto stamane a Tropea.

Il militare dell'Arma, udite le urla dei passanti che davano l'allarme per un furto in una gioielleria ha notato una persona che si allontanava con in mano una borsa da donna e lo ha inseguito fino a bloccarlo. All'interno della borsa c'erano denaro contante, monili in oro e documenti.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che l'autore della rapina, D.M., di 49 anni, aveva rubato in precedenza un'auto, parcheggiata sul lungomare di Tropea, per poi compiere il colpo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto. La refurtiva e l'auto sono state consegnate ai legittimi proprietari.