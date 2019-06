Inaugurata mostra "Battito animale"

(ANSA) - COSENZA, 15 GIU - La "Cracking Art" sbarca a Cosenza e lo fa con "Battito Animale", la mostra inaugurata dal sindaco, Mario Occhiuto, e dal vicesindaco e assessore alla Cultura, Jole Santelli, presente anche l'Assessore alla Comunicazione e Turismo Rosaria Succurro. "Battito animale" è il primo atto del Festival delle Invasioni 2019 e vede 61 coloratissimi animali, in materiale rigenerato, invadere il centro cittadino in un percorso che crea un singolare "cortocircuito" con le opere del Mab. "L'esposizione - é detto in una nota del Comune - sta già scatenando l'entusiasmo di quanti, soprattutto bambini, stanno entrando in contatto con questa autentica esplosione di colori e di creatività. Non solo un modo di cambiare il corso della storia dell'arte, ma anche un messaggio sotteso molto più profondo: far riflettere chi incrocia sul suo cammino gli animali colorati della mostra sui temi dell'educazione e della rigenerazione urbana e, quindi, sulla qualità della vita che passa attraverso il rispetto dell'ambiente".