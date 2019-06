Reggio, inaugurato servizio bike sharing

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 GIU - Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria il nuovo servizio comunale di bike sharing.

Centotrenta biciclette, 80 di tipo "muscolare" e 50 a "pedalata assistita", sono da oggi a disposizione dei cittadini per brevi spostamenti in città.

Stamani, in piazza Italia, sede di una delle 10 postazioni del territorio cittadino in cui è possibile ritirare e consegnare le biciclette, la consegna del primo lotto di mezzi e l'avvio del servizio.

"Si tratta di un nuovo tassello di quella rivoluzione culturale, rivoluzione delle abitudini, rivoluzione dei costumi e degli usi che stiamo provando a portare avanti in questa città", ha detto, nel corso della presentazione dell'iniziativa, il sindaco Giuseppe Falcomatà, affiancato dall'assessore ai Trasporti ed alla Mobilità, Giuseppe Marino, e da Gianluca Pin, direttore responsabile della società concessionaria BicinCittà.