Gratteri, "non mi candido a regionali"

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 9 GIU - "Io non voglio candidarmi. Io amo il mio lavoro e voglio continuare a fare il Procuratore di Catanzaro. Un lavoro che mi sta dando tante soddisfazioni". Così il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a Cassano allo Jonio, nel corso della cerimonia in cui gli é stato consegnato il premio "Giorgio La Pira", ha risposto alla domanda se intende candidarsi alle prossime elezioni regionali.

"Non è importante vivere, ma come si vive", ha aggiunto il magistrato rispondendo ad un'altra domanda sulle minacce di morte rivoltegli dalla 'ndrangheta. "Io nella mia vita - ha detto ancora Gratteri - ho avuto tanto e soddisfazioni inimmaginabili. Quindi, anche se morissi domani, per me non sarebbe un problema. Cercherò, comunque, di vivere il più possibile perché ho voglia e fretta di fare tante cose. Ma non mi fermo, sia chiaro, a non fare le cose per paura di essere ammazzato".

Quindi un invito rivolto ai giovani: "Ribellatevi ed impegnatevi per cambiare la Calabria".