Presentato libro su Politeama Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 7 GIU - Catanzaro rivive la realizzazione del teatro Politeama, avvenuta nel 2002, attraverso la memoria del progettista, Paolo Portoghesi. E' accaduto nel corso della presentazione del libro "L'uomo, il Teatro" di Adriana Lopez, presenti con l'autrice il sindaco Sergio Abramo, il direttore generale della Fondazione, Aldo Costa, ed il sovrintendente Gianvito Casadonte. Portoghesi ha rivelato come questa esperienza gli abbia "permesso di raccontare la storia della nascita del teatro del capoluogo. Un bel libro che testimonia il fatto che la città ha recepito l'edificio come uno dei centri della cultura cittadina". "Per un architetto - ha sostenuto Portoghesi - è una grande soddisfazione. Le piccole città in questo momento in Italia sono quelle che respirano meglio. Le grandi città sono ammalate e la vivacità dei piccoli centri è una consolazione perché fa capire che la vita della cultura può risorgere, può tornare ad essere il centro della vita urbana". Ricordato Mario Foglietti cui il teatro è intitolato.