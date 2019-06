Rissa tra famiglie, tre persone ferite

(ANSA) - GRISOLIA (COSENZA), 6 GIU - Due donne e un uomo, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono rimasti feriti in modo non grave a seguito di una lite, sfociata in una rissa, avvenuta a Grisolia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'alterco poi degenerato in una colluttazione ha visto fronteggiarsi due famiglie rivali da tempo per vecchie ruggini. La discussione tra esponenti dei due nuclei familiari, che sarebbe iniziata per futili motivi, si è però trasformata in una rissa nel corso della quale una delle persone coinvolte, con precedenti di polizia, avrebbe anche esploso un colpo di fucile.

I militari della Compagnia di Scalea sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.