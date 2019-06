Cicogna Day,torna osservazione in natura

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 5 GIU - Una giornata interamente dedicata all'osservazione della cicogna bianca in natura. E' il programma dell'ottava edizione del Cicogna Day organizzato per sabato 8 giugno dalla sezione Lipu di Rende.

"I volontari dell'associazione - è detto in un comunicato - guideranno alla conoscenza della specie tenendo i visitatori a debita distanza di sicurezza dai nidi, in modo da non disturbare gli animali, ma stando vicini quanto basta per vivere un'esperienza entusiasmante: vedere le cicogne alle prese con la cura del loro nido e dei loro pulcini, un fenomeno di dedizione, affetto, attaccamento tra i più affascinanti che ci siano in natura. Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza, passione e conoscenza orale, sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime".

Attualmente sono 30 le coppie di cicogne nidificanti censite tra la provincia di Cosenza e Crotone, di cui 28 su nidi artificiali.