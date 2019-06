Aggrediscono 27enne, arrestati

(ANSA) - CATANZARO, 4 GIU - Un 27enne è stato aggredito da tre giovani che volevano rapinarlo e che alla fine gli hanno preso un pacchetto di sigarette. I tre sono stati bloccati poco dopo dalla polizia e arrestati per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto a Catanzaro. La vittima si è presentata al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato per chiedere aiuto. Il poliziotto del Corpo di guardia ha immediatamente allertato la Sala operativa fornendo le informazioni date dall'uomo che sono state diramate alle Volanti. La vettura su cui erano fuggiti i tre è stata intercettata poco dopo ma il conducente non si è fermato all'alt ed ha iniziato una fuga. Gli occupanti hanno poi abbandonato l'auto nascondendosi in un portone dove sono stati bloccati.

Nelle vicinanze è stata trovata una felpa intrisa di sangue che uno dei fermati ha ammesso essere la propria. I tre, di 19, 18 e 20 anni sono stati portati in carcere. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 25 giorni.