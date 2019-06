Miglietta al Macro con inediti sull'arte

(ANSA) - CATANZARO, 3 GIU - Tre incontri per raccontare alcune pagine inedite dell'arte italiana. E' quanto propone l'iniziativa "L'archivio di Fernando Miglietta al Museo Macro di Roma" che prende in via domani con ""Diariouno Con Bruno Munari, L'arte, l'architettura, la città", a cura dell'Istituto di ricerca Abitacolo, struttura fondata e diretta da Miglietta con il supporto di un comitato scientifico di cui hanno fatto parte, fra gli altri, Bruno Munari, Pierre Restany, Mimmo Rotella, Gillo Dorfles, Alessandro Mendini.

Al centro il rapporto creativo e intellettuale che Miglietta, architetto e artista, ebbe con Bruno Munari (1907-1998) per la realizzazione di due opere in Calabria:la "Stazione meteorologica" di Rende, esempio unico di arte integrata tra arte e architettura e del "Giocattolo per il vento", un'antenna progettata da Munari nel 1994-1995 e realizzata postuma da Miglietta nel 1999-2001 a Rossano. Altri appuntamenti romani il 13 giugno dedicato a Giulio Carlo Argan e il 4 luglio a Pierre Restany.