Concluso corso per barman a detenuti

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAG - "Il reinserimento sociale e lavorativo passa anche dall'acquisizione di nuove abilità: anche imparare a preparare i cocktail può essere una strada". Così Angela Paravati, direttrice del carcere di Catanzaro, ha commentato l'evento conclusivo del corso per barman, svoltosi oggi nell'istituto. L'attività di formazione è stata organizzata dall'associazione Universo Minori, presieduta dall'avvocato Rita Tulelli, che da tempo collabora con l'istituto con iniziative trattamentali e culturali, coinvolgendo molti reclusi con ottimi risultati. L'iniziativa nello specifico è stata rivolta ai detenuti del circuito media sicurezza. Luigi Mellace ha insegnato a circa 30 detenuti ricette per cocktail e tanti segreti per l'attività di barman. Sono stati consegnati gli attestati di frequenza, spendibili sul mercato del lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che il settore ricettivo e di ristorazione è quello in cui è più facile trovare occupazione in una regione a vocazione turistica come la Calabria.