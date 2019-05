Europee: scrutatore morto in incidente

(ANSA) - CROTONE, 26 MAG - Si stava recando al seggio per le elezioni europee in cui doveva lavorare come scrutatore, ma é rimasto coinvolto in un incidente stradale ed é morto dopo il ricovero in ospedale. La vittima é Valerio Graziano, di 30 anni, di Crotone.

Nel momento dell'incidente Graziano era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località "Capo Colonna", dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto, l'uomo, per cause in corso d'accertamento, nel quartiere "Farina", ha perso il controllo della vettura, che ha compiuto un testacoda finendo contro un muro.

Graziano é stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, dove però, a causa della gravità delle sue condizioni, é morto poco dopo il ricovero.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia di Stato.