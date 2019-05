Danneggiato teatro, individuati autori

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 23 MAG - Denunciati i presunti autori del danneggiamento del cine-teatro Vittoria.

Grazie al sistema di videosorveglianza che monitora l'area posteriore e agli uomini dell'Istituto di vigilanza "Assipol", sono stati identificati con nitidezza i volti degli esecutori degli atti vandalici. In seguito al riconoscimento dei presunti autori, il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito ha presentato denuncia agli organi di polizia. "Un sistema di videosorveglianza - ha annunciato il sindaco - sarà a guardia, con l'aiuto sempre degli uomini dell'Istituto di Vigilanza, anche al parco giochi comunale che verrà aperto nella prossima settimana. Ciò per prevenire e dissuadere azioni contro un altro bene comune e, più complessivamente, per alzare un monito verso chi vorrebbe o potrebbe accanirsi, con insani gesti, nei confronti dell'esistente che non può, comunque, pure far a meno dell'attenzione di tutti per essere protetto e tutelato".