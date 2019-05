Di Maio, sanità bancomat per politici

(ANSA) - COSENZA, 22 MAG - "A me dispiace dover raccontare in giro per il mondo che in Italia c'è bisogno di commissariare la sanità di una regione mettendoci a capo un generale dei carabinieri. Quello che abbiamo fatto qui è stato necessario perché la sanità in Calabria, per trent'anni, è stata il bancomat che ha consentito a tanti politici di diventare quello che sono". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo in una manifestazione pubblica a Cosenza. "Adesso - ha aggiunto - ci dobbiamo riprendere la sanità in tutta Italia. Stiamo per approvare una legge che stabilisce che la politica regionale non deve più fare le nomine della sanità". Il vice premier ha poi sostenuto che "il 26 maggio bisogna votare noi per punire quei partiti che si tengono gli indagati e i condannati per corruzione. Anche da noi c'è chi sbaglia, ma io li metto fuori in trenta secondi, così i malintenzionati stanno alla larga dal Movimento e questo per me è un valore".