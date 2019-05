Piano Lupo, parte progetto in Parco Sila

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAG - Parte in Calabria il progetto Wolfnet Sila. Misure coordinate per la tutela del lupo nel Parco nazionale della Sila. L'iniziativa, che coinvolge anche i carabinieri per la Biodiversità e Legambiente Calabria, prevede l'attuazione concreta, condivisa e su vasta scala, di un sistema di monitoraggio, conservazione e gestione che possa preservare la specie canis lupus nell'area protetta dove il lupo rappresenta, così come in ogni ecosistema naturale, un elemento fondamentale.

Il progetto contempla, in particolare, una serie di attività e indagini sul campo per stabilire la presenza del lupo e lo status della popolazione nei territori interessati per poi intervenire con misure mirate a ridurre il conflitto tra lupo e attività antropiche e prevenire così l'impatto predatorio sul patrimonio zootecnico, tra le maggiori cause di bracconaggio.

Inoltre, si punta anche ad applicare le buone pratiche di salvaguardia già realizzate in altri contesti territoriali italiani con ottimi risultati.