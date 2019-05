Sindaco Cosenza indagato per bancarotta

(ANSA) - COSENZA, 9 MAG - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Occhiuto, in particolare, è accusato di avere distratto dal capitale della società Ofin - fallita nell'ottobre 2014 - oltre tre milioni di euro destinandoli all'aumento di capitale di altre due aziende.

Nell'inchiesta - condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cosenza e coordinata dalla locale Procura - sono indagati anche Carmine Potestio, socio della Ofin e, in passato, capo gabinetto di Occhiuto al Comune, e la sorella del sindaco, Annunziata, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società da settembre a ottobre 2014, data del fallimento. Occhiuto è ritenuto responsabile anche della distrazione di alcuni immobili di cui avrebbe ceduto il contratto di leasing ad altre società a lui riconducibili senza alcun corrispettivo.