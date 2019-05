Auto finisce contro un muro,morto 78enne

(ANSA) - VILLAPIANA (COSENZA), 9 MAG - Un uomo di 78 anni Giuseppe Genovese è morto in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 160 che dalla statale 106 porta a Villapiana paese. La moglie della vittima, Rosa Aieta, di 76, che era a bordo della vettura è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza dove è tuttora ricoverata.

I coniugi erano a bordo di una Fiat grande Punto che, per cause in corso d'accertamento, è uscita fuori strada è andando a finire contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Trebisacce e i carabinieri di Villapiana che hanno effettuato i rilievi. Oltre a sanitari e carabinieri sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castrovillari.