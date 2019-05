Sequestrati 1.800 articoli contraffatti

(ANSA) - COSENZA, 8 MAG - Oltre 1.800 articoli contraffatti o pericolosi per la salute del consumatore sono stati sequestrati in occasione della Fiera di San Francesco a Paola dalla Guardia di finanza. Militari dipendenti dal Gruppo di Paola delle fiamme gialle hanno effettuato servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e posti di controllo. Un dispositivo orientato in via prioritaria alla prevenzione. Il piano è stato attuato con controlli esterni nei "punti strategici", ovvero svincoli stradali, autostazioni e stazione ferroviaria di Paola, Amantea, Cetraro e Scalea e l'area interessata dalla tradizionale Fiera.

Gli articoli sequestrati sono risultati essere realizzati con materiali di scarsa qualità e pericolosi poiché gli acquirenti, utilizzandoli, sarebbero stati esposti al rischio per la salute.

Nel corso dei controlli c'è stata anche la verbalizzazione di 42 cessioni di beni effettuate senza l'emissione dello scontrino fiscale.