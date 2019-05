Misericordie,in Calabria Missione Salute

(ANSA) - CATANZARO, 2 MAG - Sono tre le tappe in Calabria del Progetto Links "Missione Salute" promosso dalle Misericordie d'Italia attraverso la realizzazione di screening sanitari gratuiti per chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche. L'iniziativa che prevede la presenza degli ambulatori mobili con volontari, medici ed infermieri prenderà il via da Crotone(3 e 4 maggio), per poi trasferirsi a Cosenza (10-11/5) e infine a Reggio (17-18/5).

"L'obiettivo degli ambulatori mobili e di 'Missione Salute' nell'ambito del più ampio Progetto 'Links' finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è detto in un comunicato - è quello di contrastare il fenomeno della non inclusione sociale dedicato a persone che vivono in situazione di estrema marginalità. Chi accederà agli ambulatori di 'Missione Salute' potrà avere una visita medica generale, ma anche controlli cardiologici, dermatologici, oltre a screening (test HIV ed Epatite), cure di base infermieristiche ed informazioni ed assistenza di base".