Prefetto Catanzaro, lavoro unisce

(ANSA) - CATANZARO, 1 MAG - "Il lavoro non è solo occupazione ma un'onda lunga che unisce generazioni e identità sociali". A dirlo il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino nel corso della cerimonia per la consegna delle Stelle al merito del lavoro a 30 nuovi maestri in occasione del 1 maggio. Il Prefetto ha sottolineato le difficoltà incontrate dai giovani, molti dei quali costretti ad andare altrove per trovare lavoro, ma ha anche evidenziato che un'impresa su tre in Italia è gestita da under 35 "ed in Calabria la quota è più alta. Quindi - ha aggiunto - qualcosa si muove. Perché continui a crescere serve un impegno comune per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono ad una vera crescita". Il Prefetto ha poi evidenziato la gravità del fenomeno degli incidenti sul lavoro.

"In Calabria - ha detto - sono aumentati quelli mortali. Dai 19 morti degli anni 2016 e 2017 si è passati ai 41 del 2018 ed in questi primi 4 mesi le vittime sono state 4. Serve l'impegno di tutti. Dobbiamo riuscire a cambiare le regole del gioco".