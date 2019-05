Drone su cavi alta tensione, rimosso Vvf

(ANSA) - GIZZERIA (CATANZARO), 1 MAG - I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando provinciale di Catanzaro sono dovuti intervenire stamani sull'autostrada A2 per rimuovere un drone rimasto impigliato tra i cavi della rete elettrica dell'alta tensione. E' accaduto a Gizzeria. Il proprietario del drone, un privato cittadino, ne ha perso il controllo ed il velivolo radiocomandato è finito sui cavi. I vigili del fuoco, giunti con un'autoscala, hanno chiesto l'intervento dei tecnici Enel per la disattivazione della linea.

Inoltre, per consentire le operazioni di recupero si è reso necessario deviare il transito dei mezzi su unica corsia dell'autostrada, con conseguente disagio per la viabilità, permettendo così il posizionamento dei mezzi di soccorso. Il drone recuperato è stato consegnato alla polizia stradale che lo ha sequestrato perché il proprietario era sprovvisto di brevetto di abilitazione all'utilizzo come stabilito dalla legge.