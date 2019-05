Sequestrata una ditta di autodemolizioni

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 29 APR - I carabinieri forestale hanno sottoposto a sequestro preventivo una ditta di autodemolizione e trattamento di rifiuti ubicata a Scalea, in località "La Bruca". L'amministratore dell'impianto è stato denunciato per violazione delle normative in materia ambientale.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Paola a seguito dei controlli effettuati dai quali è emerso che la ditta eseguiva il trattamento di rifiuti non contemplati dall'autorizzazione rilasciata. Inoltre, è stato accertato che veniva effettuato lo scarico delle acque reflue meteoriche - industriali, derivanti dai piazzali dell'impianto di trattamento dei rifiuti, in un canale anche in questo caso in assenza delle autorizzazioni previste.