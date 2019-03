Aiuta prostitute a trovare clienti,preso

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 7 MAR - Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri di Siderno, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura di Locri, per sfruttamento della prostituzione. L'indagine è una prosecuzione dell'operazione "Stazione a Luci Rosse" che, il 14 dicembre 2016, tra di Siderno, Locri e Bovalino, portò all'arresto di 4 persone poi condannate nel 2018. In quell'occasione i carabinieri avevano scoperto contatti telefonici "sospetti" tra gli arrestati e il 60enne, che, da allora, è stato sottoposto a costante vigilanza e osservazione.

Le ulteriori indagini hanno consentito agli investigatori di accertare che l'arrestato era solito orbitare nei pressi della stazione di Siderno e nelle vicinanze dove venivano consumati rapporti sessuali con prostitute. Grazie a pedinamenti e appostamenti, i militari hanno documentato come le donne, quasi tutte dell'Est Europa, giunte alla stazione, venissero aiutate dall'uomo che si adoperava per metterle in contatto con potenziali clienti.