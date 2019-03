e-distribuzione, nuovo polo formazione

(ANSA) - CATANZARO, 6 MAR - È stato inaugurato a Catanzaro il polo di eccellenza per la formazione e la sicurezza di tecnici altamente specializzati di e-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Il centro, presente in Calabria dal 1978 e sul quale Enel ha deciso di investire complessivamente un milione di euro nel biennio 2018-2019, è stato potenziato e sviluppato per fornire servizi aggiuntivi sulla formazione del personale tecnico e operativo.

Il centro si avvale di istruttori altamente specializzati, anche grazie a partner esterni, per percorsi di formazione all'avanguardia ed è dotato di diverse aule, di un grande auditorium e degli asset necessari per i corsi, tra cui un simulatore di realtà virtuale. Presenti alla cerimonia il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca e per e-distribuzione, Debora Stèfani, responsabile funzione Salute, sicurezza e ambiente, e Leonardo Ruscito, responsabile Area territoriale Sud.