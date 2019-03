Costruisce senza autorizzazioni,denuncia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 6 MAR - I militari della Guardia costiera di Vibo Valentia, nel corso di un controllo sull'abusivismo edilizio e demaniale, hanno effettuato accertamenti su un immobile situato nelle immediate vicinanze dell'ambito portuale di Vibo Valentia e, come tale, area di pregio paesaggistico.

I militari hanno accertato che l'immobile ricade interamente su proprietà privata, ma i lavori erano in corso senza che il proprietario avesse ottenuto le autorizzazioni previste in materia urbanistica e demaniale marittima. Il responsabile è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo per la violazione del Codice della navigazione e del Testo unico in materia edilizia e l'area oggetto di ampliamento sequestrata.