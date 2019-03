Primarie Pd: in Calabria 70 mila votanti

(ANSA) - CATANZARO, 3 MAR - Sono stati oltre 70 mila i votanti in Calabria per le Primarie del Pd. Il dato é stato fornito da fonti del partito.

Le operazioni elettorali si sono concluse regolarmente nei seggi allestiti in tutta la regione. Unica eccezione Cassano allo Jonio, dove il seggio é stato chiuso per il forfait dato da due scrutatori.

Palese la soddisfazione negli ambienti del partito calabrese per il notevole afflusso al voto, definito "un importante momento di partecipazione".



Data ultima modifica 03 marzo 2019 ore 23:02