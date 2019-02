Incendio in appartamento,nessun ferito

(ANSA) - CATANZARO, 28 FEB - Panico ma nessuna conseguenza per le persone, a Catanzaro, per un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione della zona nord della città.

A prendere fuoco, a quanto pare per cause accidentali, è stata una stufa alogena posta vicino ad un divano nel soggiorno dell'appartamento. Il fumo originato dal rogo ha invaso il vano scale e gli appartamenti al piano superiore rendendo necessaria l'evacuazione dell'intero stabile.

Quando si è verificato l'incendio all'interno dell'abitazione direttamente interessata c'erano il proprietario e la nipote che accortisi di quanto stava accadendo sono riusciti ad allontanarsi. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad arieggiare i locali fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. L'appartamento, in via precauzionale, è stato interdetto assieme ad un vano dell'abitazione soprastante in attesa di ulteriori verifiche tecniche.