Spiaggia Tropea al podio per TripAdvisor

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 27 FEB - La spiaggia di Tropea si conferma, anche quest'anno, in una posizione di vertice della speciale classifica stilata dal portale turistico Tripadvisor e dedicata alle località balneari più belle della Penisola.

Per gli utenti del portale la "Perla del Tirreno" si posiziona al terzo posto dietro solo alle siciliane spiaggia dei Conigli di Lampedusa e Cala Rossa di Favignana in provincia di Trapani e davanti a quelle della Sardegna.

Località turistica sempre molto frequentata, Tropea ospita spiagge straordinarie, la più frequentata delle quali è quella "della Rotonda" visibile dall'affaccio che dà sul Golfo di Sant'Eufemia e che vede sulla sinistra la caratteristica chiesetta della Madonna dell'Isola.

Un luogo di straordinaria bellezza visitato da turisti e non solo come dimostra l'apprezzamento espresso da quasi tremila recensioni, delle quali il 98% positive, che hanno consentito al luogo simbolo della cittadina tirrenica di rimanere sul podio.