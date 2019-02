Casa, mutui 131 mln terzo trimestre 2018

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - Nel terzo trimestre 2018 le famiglie calabresi hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto di abitazione per 131 milioni di euro. Lo rileva un report dell'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che colloca la regione al 16/mo posto per totale erogato in Italia con un'incidenza dell'1,11%.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, è detto nel report, si registra una variazione delle erogazioni pari a +7,1%, per un controvalore di 8,6 milioni di euro. Se si osserva l'andamento delle erogazioni nei primi nove mesi dell'anno, e si analizzano quindi i volumi da gennaio a settembre 2018, la regione mostra una variazione positiva pari a +4,2%, per un controvalore di 16,2 milioni di euro. Sono dunque stati erogati nei primi nove mesi dell'anno scorso 402 milioni di euro che rappresentano l'1,10% del totale nazionale.

Nel terzo trimestre 2018 l'importo medio del mutuo era di 103.900 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente (95.800 euro).