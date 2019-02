Picchia e minaccia padre, arrestato

(ANSA) - CARDINALE (CATANZARO), 22 FEB - Ha picchiato il padre con una sbarra di ferro, dopo avergli distrutto l'auto, e poi lo ha inseguito minacciandolo di morte con un coltello a serramanico. Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri a Cardinale con l'accusa di maltrattamenti a familiari e conviventi.

A seguito di una telefonata per una lite in famiglia, i militari sono intervenuti in contrada Lombato, dove hanno accertato che il giovane si era scagliato contro il genitore, aggressione che è proseguita anche dopo l'arrivo dei carabinieri. Il ventenne, infatti, rimproverava al padre di essersi rivolto alla forza pubblica.

I militari, dopo avere ricostruito i fatti sulla base del racconto della vittima e dei suoi familiari, sono venuti a conoscenza di analoghi comportamenti violenti tenuti dal ventenne da più di tre anni. La persona aggredita è stata portata in ospedale per alcune lievi lesioni.

Al giovane è stato applicato anche il divieto di dimora nel comune di Cardinale.