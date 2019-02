Dipendenti in "nero",multato ristoratore

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 19 FEB - I finanzieri del neo istituito Gruppo di Vibo Valentia, nel corso di un controllo in materia di sommerso da lavoro, hanno scoperto 4 lavoratori in nero impiegati all'interno di un noto ristorante della frazione Marina del capoluogo. L'operazione, che ha avuto origine dallo sviluppo di una attività informativa, svolta con il coordinamento del Comando provinciale, ha permesso di constatare la presenza, nel ristorante, di ragazzi di giovane età intenti a prestare attività lavorativa dipendente, principalmente come camerieri, in assenza di un regolare contratto di lavoro. Le Fiamme gialle hanno quindi elevato sanzioni amministrative per circa 7.000 nei confronti del titolare dell'attività, il quale ha successivamente proceduto alla regolarizzazione delle posizioni lavorative accertate.