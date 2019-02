Sindaco Reggio C. a giudizio per abuso

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 FEB - Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e falso. Lo ha deciso il gup Giovanna Sergi accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto. In tribunale, il 18 aprile, compariranno, per gli stessi reati, gli assessori Giovanni Muraca, Giuseppe Marino e Saverio Anghelone, gli ex assessori Patrizia Nardi e Agata Quattrone, l'ex dirigente del Comune Maria Luisa Spanò e la segretaria generale dell'Ente Giovanna Acquaviva. L'ex assessore ai Lavori pubblici Angela Marcianò ha scelto il rito abbreviato. L'inchiesta è nata dopo una delibera del Comune che assegnava temporaneamente la gestione dell'ex albergo Miramare all'imprenditore Paolo Zagarella. Intento poi non realizzato. "In dibattimento - ha detto Falcomatà - avremo modo di verificare quanto di buono e di legittimo abbiamo prodotto. Siamo tranquilli e continuiamo a lavorare concentrandoci sulle cose più importanti per la città".