Catturato latitante Francesco Strangio

(ANSA) - ROSE (COSENZA), 15 FEB - I carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno arrestato il latitante Francesco Strangio, definito dagli stessi militari "pluripregiudicato" e "pericoloso". Strangio, in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose, piccolo centro del cosentino. Si nascondeva in un appartamento all'ultimo piano di un condominio nel centro abitato.

Il latitante, ritenuto contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, deve scontare 14 anni per narcotraffico internazionale, per avere negoziato e gestito l'importazione dal Sudamerica di ingenti quantità di cocaina. L'uomo, che è ritenuto contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, deve scontare una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale per avere negoziato e gestito l'importazione di ingenti quantità di cocaina dal Sudamerica.

Nell'operazione che ha portato all'arresto di Strangio sono stati impiegati anche i carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia.



