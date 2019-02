Tir sbanda e si rovescia su A2,un ferito

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 13 FEB - Sono andati avanti per oltre un'ora, nella notte, i disagi alla circolazione sull'A2 Autostrada del Mediterraneo a causa di un incidente stradale autonomo che ha riguardato un autoarticolato. Il fatto è accaduto a poche decine di metri dallo svincolo di Mileto in direzione sud.

Il tir, carico di materiale metallico, per cause in corso di accertamento, ha sbandato più volte colpendo i guard rail che delimitano le due direzioni di marcia per poi rovesciarsi su un lato. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato estratto dall'abitacolo dagli agenti della Polstrada di Vibo Valentia giunti sul posto e affidato alle cure dei sanitari del 118. Secondo quanto si è potuto apprendere l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto personale dell'Anas assieme a uomini e mezzi dei vigili del fuoco.