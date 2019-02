A Reggio C. rete ultraveloce Open Fiber

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 FEB - A Reggio Calabria arriva la rete ultra veloce di Open Fiber. La società, costituita da una partecipazione Enel e CDP Equity, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, realizzerà la rete in fibra ottica in tutto il territorio cittadino. L'investimento, di 13 mln di euro, prevede il cablaggio di circa 56mila unità immobiliari in modalità FTTH (fiber to the home), in pratica l'arrivo della fibra fin dentro casa. L'intervento è stato presentato dal vicesindaco Armando Neri, dall'assessore alla Smart City Giuseppe Marino, dal responsabile Network & Operations Area Sud di Open Fiber Emanuele Briulotta e da Salvatore Spampinato, Field manager di Open Fiber e referente dei lavori su Reggio. "Inizieremo i lavori fra un paio di settimane - ha detto Briulotta - e via via contiamo di cablare la città iniziando fin da subito a collegare le unità immobiliari vendibili". La rete realizzata da Open Fiber sarà 'wholesale only'. Ciascun cliente, infatti, sceglierà liberamente l'operatore a cui abbonarsi.



