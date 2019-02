A caccia senza alcun permesso, arrestato

(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA), 11 FEB - Esercitava la caccia in una contrada di Cittanova senza essere in possesso di alcun permesso. Un uomo di 63 anni, Francesco Longo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, a Cittanova, per porto abusivo di arma comune da sparo in luogo pubblico.

Longo è stato sorpreso dai militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Taurianova, mentre esercitava l'attività venatoria in contrada San Leone di Cittanova, sparando diversi colpi.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di accertare che l'uomo, anche se in possesso di un'arma legalmente denunciata e di diverse cartucce, non aveva alcuna autorizzazione ad esercitare la caccia.