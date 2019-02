Pistola, munizioni e droga in casolare

(ANSA) - FILADELFIA (VIBO VALENTIA), 10 FEB - I militari di Filadelfia, coadiuvati dai militari del Nucleo cinofili, hanno effettuato un servizio di rastrellamento nelle campagne della frazione "Montessoro" di Filadelfia.

Nel corso del servizio é stato individuato un casolare fatiscente in un terreno abbandonato all'interno del quale sono state trovate 32 cartucce a pallini calibro 12, un revolver calibro 38 special risultato rubato anni addietro in provincia di Milano; 52 cartucce per pistola calibro 9; quattro cartucce caricate a palla per fucile da caccia calibro ed altre quattro cartucce caricate a pallini per lo stesso tipo di arma.

Nel casolare, inoltre, era stata nascosta una busta di plastica contente 670 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare le persone che avevano nascosto il materiale nel casolare.