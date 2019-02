Sequestro discarica abusiva nel vibonese

(ANSA) - FILANDARI (VIBO VALENTIA), 8 FEB - I carabinieri del Gruppo forestale di Vibo Valentia, hanno individuato in località Tufo di Filandari una discarica abusiva a cielo aperto con varie tipologie di rifiuti urbani e speciali non pericolosi: scarti di demolizioni edili, materiale ferroso, plastico, terre e rocce da scavo, residui di potatura e ingombranti. Il materiale è stato scoperto in un terreno in parte privato e in parte comunale, utilizzato come discarica pubblica fino alla fine degli anni '90 e successivamente bonificata. A causa della pendenza dell'area, estesa su circa 500 metri quadrati, parte dei rifiuti è rotolata nel sottostante "Fosso Corniglio", un affluente del fiume Mesima. L'area è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. I militari hanno anche sorpreso un 65enne di Spilinga in località Archi mentre gettava tra la vegetazione un sacco di rifiuti e, a Dinami, in località Ceraselle, un 34enne che tagliava un bosco di leccio senza autorizzazione.