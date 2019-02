Associazioni donano occhiali a migranti

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 8 FEB - Quattro richiedenti asilo con problemi visivi e di altra natura ospiti del Regional hub di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, hanno ricevuto in dono gli occhiali da vista ed una fascia addominale contenitiva, offerti dall'associazione "Philia&Anthropos" e "Ottica medical" di Catanzaro. Quest'ultima ha donato 3 paia di occhiali ad altrettanti migranti, mentre l'associazione catanzarese si è fatta carico di sostenere le spese per l'acquisto della fascia elargita ad una donna pakistana. Lo rende noto l'Hub in un comunicato. La consegna è avvenuta stamani ad opera del direttore del Centro Vitaliano Fulciniti.

Non hanno nascosto la loro soddisfazione i migranti, apparsi visibilmente emozionati nel veder concretizzarsi la possibilità di alleviare le loro sofferenze. I migranti, tutti sprovvisti di mezzi economici, non avrebbero potuto provvedere autonomamente neanche con il "pocket money" visto che la Convenzione che regola la gestione del Centro non contempla questa possibilità.