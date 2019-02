Cadavere 65enne,morta per cause naturali

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 FEB - Il cadavere di una donna di 65 anni di nazionalità polacca è stato trovato nel corso della notte dagli agenti di una volante in un vagone in disuso nel deposito ferroviario di Calamizzi, adiacente alla stazione di Reggio Calabria. Secondo i primi accertamenti la donna è morta per cause naturali.

La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Reggio Calabria dimorava all'interno del vagone già da qualche tempo. Dopo i primi rilievi della polizia, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'autopsia.