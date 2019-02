Domani allerta rossa su fascia ionica

(ANSA) - CATANZARO, 4 FEB - Previsioni meteo in peggioramento sulla Calabria. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino per piogge diffuse e temporali sulla fascia ionica, dal crotonese al reggino, elevando l'allerta per domani da arancione a rossa. Allerta arancione, sempre domani, sulla fascia tirrenica, dal catanzarese al reggino, per piogge e temporali sparsi. Previsti anche venti forti e mareggiate. In considerazione dell'allerta, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto per domani la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. "Il rischio idrogeologico - è scritto nell'ordinanza del sindaco - motivato anche dalle piogge previste durante la giornata, potrebbe comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza, e in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati". Il sindaco ha anche attivato il COC, Centro operativo comunale, per monitorare costantemente la situazione.