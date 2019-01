Gabrielli, sport strumento per legalità

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - È stata inaugurata a Catanzaro la Sezione giovanile del gruppo Fiamme oro specialità judo della Questura. Presente il capo della Polizia Franco Gabrielli, accompagnato dal questore Amalia Di Ruocco, dal prefetto Francesca Ferrandino e dal procuratore vicario Vincenzo Capomolla.

"Così come in medicina - ha detto Gabrielli - c'è la chirurgia necessaria per estirpare i tumori, esiste la medicina preventiva. Allora è importante che la Polizia faccia prevenzione stando sul territorio, andando nelle scuole. E un altro strumento importante è lo sport. Stiamo aprendo in tutta Italia i gruppi giovanili con una particolare attenzione per quei luoghi in cui è importante aggregare i giovani e avvicinarli alle Istituzioni non soltanto dall'alto di una cattedra ma dando l'esempio, utilizzando lo strumento dello sport che, se vissuto nei suoi valori originali, è uno straordinario strumento di riaffermazione della legalità, del rispetto degli altri, delle regole".

Il capo della polizia ha annunciato l'arrivo alla questura di Catanzaro di cento nuovi agenti. "Abbiamo rideterminato gli organici della Polizia di Stato in Italia. Ho voluto mantenere la Questura di Catanzaro in prima fascia - ha detto Gabrielli - che credo necessiti in questa realtà e perciò avrà un incremento di un centinaio di uomini. È una sfida. Questo è un territorio difficile, complicato, la 'ndrangheta è la criminalità più pervasiva a livello mondiale". Ad annunciarlo è stato il capo della polizia Franco Gabrielli oggi a Catanzaro.