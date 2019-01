La maschera di Giangurgolo a Borghetto

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Due giorni di viaggio, tra andata e ritorno, per essere a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, dove si é già festeggiato il Carnevale. E dove é stata riservata una calorosa accoglienza a Giangurgolo, interpretato dall'attore catanzarese Enzo Colacino, ed al suo accompagnatore, Alessio Bressi, invitati dal "Forum culturale" di Borghetto. E così Giangurgolo ha sfilato in prima fila, insieme ad altre 300 maschere, portando il calore e la simpatia dei calabresi. Una grande passione premiata dalle tante persone che al solo sentire le parole Catanzaro e Calabria si sono avvicinate per dire che anche loro erano calabresi, chi di Montepaone e chi di Caraffa, Catanzaro, della provincia di Cosenza, di Reggio e di Vibo. Tutti a dire che però nel cuore hanno sempre la loro terra e la promessa di tornare. E così via a fare foto insieme a Giangurgolo, il più richiesto e il più fotografato, cercato anche dal tg regionale ligure che ha aperto con la maschera che veniva dalla lontana Calabria.