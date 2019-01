Sorpresi a tagliare alberi, tre arresti

(ANSA) - CIRO' (CROTONE), 25 GEN - Avevano già tagliato 98 alberi per un totale di circa 54 quintali di legna in un terreno privato. Tre persone di 25, 41 e 45 anni sono state arrestate dai carabinieri forestali a Cirò con l'accusa di furto e deturpamento di bellezze naturali.

I tre sono stati sorpresi dai militari, in flagranza di reato, in località Femmina Morta mentre erano intenti a caricare sul rimorchio di un trattore la legna allo stato fresco derivante dal taglio di alberi della specie Roverella dell'altezza di circa 10 metri e del diametro tra i 14 e i 40 centimetri.

La legna è stata successivamente consegnata al legittimo proprietario mentre è stata sequestrata tutta l'attrezzatura utilizzata per effettuare il taglio. L'intervento dei militari, attuato nell'ambito delle attività svolte a salvaguardia del patrimonio naturale della zona, ha impedito che venissero effettuati ulteriori disboscamenti indiscriminati.