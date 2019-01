Sequestrati 425 kg di novellame di sarda

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 24 GEN - Oltre 425 chili di novellame di sarda sono stati sequestrati dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza e da personale del Commissariato di polizia a due persone a bordo di un furgone bloccato a Villa San Giovanni prima che si imbarcasse sul traghetto per la Sicilia.

Gli atteggiamenti delle due persone che erano sul furgone hanno insospettito il personale impegnato nell'area, al punto da fare scattare il controllo che ha portato alla scoperta di 85 cassette in legno contenente il "bianchetto" pronto per essere immesso sul mercato clandestino siciliano.

Alle due persone a bordo del mezzo, entrambe residenti in provincia di Palermo, sono state comminate sanzioni amministrative per 25 mila euro. Il novellame, risultato privo di di documentazione di tracciabilità, è stato distrutto.