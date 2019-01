Applausi al Rendano per "Dirty dancing"

(ANSA) - COSENZA, 24 GEN - "Nessuno può mettere Baby in un angolo". Non esiste donna dai settant'anni in giù che non conosca la battuta di "Dirty dancing", uno dei film più romantici di sempre. Applausi al debutto calabrese al teatro Rendano di Cosenza del musical tratto dal film.

"Balli proibiti", luci stroboscopiche e colpi di scena divertono il pubblico che viene reso partecipe. Un musical completo, tra ironia e romanticismo, che ripropone la storia d'amore tra Johnny e Baby raccontata da musiche e coreografie fedelmente riprese dalla versione cinematografica. Il musical, così come il film, tocca tutti gli argomenti scottanti dei primi anni '60, dall'aborto alla fine alla segregazione.

La colonna sonora comprende, oltre al brano iconico vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe, "I've Had - The Time Of My Life", altre hit indimenticabili, per un totale di 28 brani nel primo atto e 21 nel secondo. Nel cast 18 elementi tra attori e ballerini. Stasera si replica al teatro Cilea di Reggio.