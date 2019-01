Nascondeva selvaggina illegale, denuncia

(ANSA) - CIRO' (CROTONE), 23 GEN - Nascondeva in un sacchetto di plastica, avvolto in un passamontagna, un esemplare di beccaccia, specie il cui abbattimento non è consentito dall'attuale calendario venatorio 2016-2019. Un uomo di 49 anni, di Cirò Marina, è stato denunciato ai carabinieri della Sezione opeativa antibracconaggio, per violazione delle norme sulla caccia.

I militari del reparto dipendente dal Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, insospettiti da alcuni spari e avendo notato la presenza di un veicolo durante un servizio di controllo in contrada Gallo di Cirò, hanno fermato la vettura dell'uomo procedendo ad una perquisizione.

Oltre alla selvaggina trovata e che è stata poi interrata sono stati sequestrati anche un fucile completo di fodero e alcune cartucce in dotazione.