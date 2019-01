Blitz interforze a Lamezia, 5 arresti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 23 GEN - Blitz interforze di carabinieri, polizia e guardia di finanza nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lamezia Terme. Cinque persone sono state arrestate, due per detenzione e spaccio di droga e tre per furto di energia elettrica, nell'ambito dei controlli che hanno visto impegnato personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparti cinofili, Reparto Mobile di Reggio Calabria, Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e Siderno, Vigili del Fuoco e, per le verifiche degli allacci abusivi alla rete dei servizi forniture, tecnici dell'Enel e di Multiservizi. In tutto 35 le perquisizioni domiciliari effettuate all'interno dell'insediamento dove sono stati realizzati anche manufatti abusivi.

All'interno di un intercapedine, in una costruzione del quartiere, sono stati trovati e sequestrati 200 grammi tra eroina e cocaina, varie sostanze da taglio, alcuni bilancini di precisione e circa seimila euro in banconote di vario taglio nascoste insieme agli stupefacenti.