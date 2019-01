Guida con alcol 6 volte superiore limite

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 18 GEN - Ha provocato un incidente automobilistico autonomo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. E' successo nel vibonese. I carabinieri di Vazzano sono intervenuti nell'ospedale di Soriano Calabro per la presenza di un 32enne che, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, stava creando problemi. Quando i militari sono arrivati l'uomo si era già allontanato ma hanno saputo che probabilmente era stato vittima di un incidente autonomo. I carabinieri lo hanno rintracciato e soccorso. Ma il suo comportamento li ha insospettiti e dopo avere chiamato il 118 hanno compiuto degli accertamenti. Nell'ospedale di Vibo Valentia l'uomo è stato medicato per piccole ferite ma dagli accertamenti etiolometrici compiuti è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 3.76 g/L di molto superiore alla soglia dello 0.5 g/L previsto. All'uomo è stata così ritirata la patente, rischia una sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, ed è stato denunciato.